В Запорожской области враг попал дроном по эвакуационному автомобилю полиции: пострадал правоохранитель
Киев • УНН
В Запорожской области вражеский беспилотник-камикадзе попал рядом с бронированным авто эвакогруппы полиции, в результате чего один из правоохранителей получил контуцию.
В Гуляйполе оккупанты Запорожской области поцелили FPV-дроном по эвакуационному автомобилю полиции. Один из правоохранителей получил контуцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой МВД Украины.
Детали
По данным МВД, вражеский дрон-камикадзе ударил совсем рядом с бронированным авто эвакогруппы.
Кроме полицейского экипажа, в автомобиле находилась 61-летняя женщина, которая решилась на выезд в более безопасное место.
"Броня" спасла им жизнь. Один из правоохранителей получил контузию
оккупанты 360 раз ударили по Запорожской области20 июня 2024, 04:06 • 33836 просмотров
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