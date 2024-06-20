В Запорожской области враг попал дроном по эвакуационному автомобилю полиции: пострадал правоохранитель

В Гуляйполе оккупанты Запорожской области поцелили FPV-дроном по эвакуационному автомобилю полиции. Один из правоохранителей получил контуцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой МВД Украины.

Детали

По данным МВД, вражеский дрон-камикадзе ударил совсем рядом с бронированным авто эвакогруппы.

Кроме полицейского экипажа, в автомобиле находилась 61-летняя женщина, которая решилась на выезд в более безопасное место.

"Броня" спасла им жизнь. Один из правоохранителей получил контузию - указали в МВД.

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