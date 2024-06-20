В течение дня оккупанты нанесли 360 ударов по Запорожской области, нанеся авиаудары по 8 населенным пунктам, используя беспилотники и РСЗО, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
В течение суток оккупанты 360 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.
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Отмечается, что враг нанес 3 авиационных удара по Новоандреевке.
136 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
8 обстрелов из РСЗО накрыли работы, малую Токмачку, Гуляйполе и Новоандреевку.
213 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Левадного, Малиновки и малых Щербаков.
Поступило 9 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
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