окупанти 360 разів ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
Протягом дня окупанти завдали 360 ударів по Запорізькій області, завдавши авіаударів по 8 населених пунктах, використовуючи безпілотники і РСЗВ, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не було.
Впродовж доби окупанти 360 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що ворог завдав 3 авіаційні удари по Новоандріївці.
136 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
8 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе та Новоандріївку.
213 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків.
Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
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