В ЄС застерігають Росію від використання визнання "Л/ДНР" як приводу для подальшої агресії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Європейський союз застерігає Росію від використання визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" як приводу для подальших військових дій проти України. Про це сказано в заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, пише УНН.
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“Ми застерігаємо Росію від використання нещодавно підписаних пактів з самопроголошеними "республіками" як приводу для подальших військових кроків проти України. ЄС готовий оперативно прийняти ширші політичні та економічні санкції", - заявив Боррель.
Деталі
Він наголосив, що як країна, яка підписала Мінські угоди, Росія несе відповідальність за пошук шляхів мирного врегулювання конфлікту, відповідно до цих принципів.
"Рішенням про визнання неконтрольованих урядом регіонів Східної України "незалежними державами" Росія явно порушує Мінські угоди, які передбачають повне повернення цих територій під контроль українського уряду", - заявив верховний представник.
За його словами, Росія також порушує своє зобов'язання працювати в рамках Нормандського формату і Тристоронньої контактної групи в пошуках мирного врегулювання цього конфлікту, а також резолюцію Ради Безпеки ООН 2202, яка вимагає повного виконання Мінських угод.
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.