В ЄС вважають, що вихід США з РПЛ ООН підриває їх роль захисника демократії в світі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Євросоюз вважає, що рішення США про вихід з Ради ООН підриває їх роль захисника демократії в світі. Про це йдеться в поширеній у Брюсселі заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчіч, передає УНН.
“Сьогоднішнє рішення ризикує підірвати роль США у якості захисника і чемпіона демократії на світовій арені. Європейський союз не дивлячись ні на що продовжить захищати права людини і фундаментальні свободи у багатосторонньому форматі або по всьому світу, у тому числі у співпраці з США, коли це можливо” , - зазначено у заяві.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував американському президентові Дональду Трампу за вихід США з Ради ООН з прав людини.