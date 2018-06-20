В ЕС считают, что выход США из СПЧ ООН подрывает их роль защитника демократии в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Евросоюз считает, что решение США о выходе из Совета ООН подрывает их роль защитника демократии в мире. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич, передает УНН.
“Сегодняшнее решение рискует подорвать роль США в качестве защитника и чемпиона демократии на мировой арене. Европейский союз несмотря ни на что продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы в многостороннем формате или по всему миру, в том числе в сотрудничестве с США, когда это возможно”, — говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского президента Дональду Трампу за выход США из Совета ООН по правам человека.