В ЕС считают, что выход США из СПЧ ООН подрывает их роль защитника демократии в мире

“Сегодняшнее решение рискует подорвать роль США в качестве защитника и чемпиона демократии на мировой арене. Европейский союз несмотря ни на что продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы в многостороннем формате или по всему миру, в том числе в сотрудничестве с США, когда это возможно”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского президента Дональду Трампу за выход США из Совета ООН по правам человека.