В Ємені загинуло 34 особи внаслідок атаки на мечеть
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Щонайменше 34 цивільні особи і військовослужбовців були вбиті внаслідок атаки повстанців Хіті в мечеті під час п'ятничної молитви всередині військової бази в провінції Маріб в Ємені, передає УНН з посиланням на Al Arabiya.
Зазначається, що повстанці Хуті випустили дві ракети з "Катюші" по мечеті, яка розташована всередині військового табору Кофаль на заході Марібу.
Наразі повідомляється про загибель щонайменше 34 осіб.
Як повідомляв УНН, 11 березня щонайменше 16 мирних громадян в Ємені загинули внаслідок авіаударів, нанесених очолюваною Саудівською Аравією коаліцією, ще 10 отримали поранення.