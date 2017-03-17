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В Ємені загинуло 34 особи внаслідок атаки на мечеть

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Щонайменше 34 цивільні особи і військовослужбовців були вбиті внаслідок атаки повстанців Хіті в мечеті під час п'ятничної молитви всередині військової бази в провінції Маріб в Ємені, передає УНН з посиланням на Al Arabiya.

Зазначається, що повстанці Хуті випустили дві ракети з "Катюші" по мечеті, яка розташована всередині військового табору Кофаль на заході Марібу.

Наразі повідомляється про загибель щонайменше 34 осіб.

Як повідомляв УНН, 11 березня щонайменше 16 мирних громадян в Ємені загинули внаслідок авіаударів, нанесених очолюваною Саудівською Аравією коаліцією, ще 10 отримали поранення.

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