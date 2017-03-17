В Йемене погибли 34 человека в результате атаки на мечеть
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По меньшей мере 34 гражданских лиц и военнослужащих были убиты в результате атаки повстанцев Хити в мечети во время пятничной молитвы внутри военной базы в провинции Мариб в Йемене, передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.
Отмечается, что повстанцы Хути выпустили две ракеты с "Катюши" по мечети, расположенной внутри военного лагеря Кофаль на западе Мариба.
Сейчас сообщается о гибели по меньшей мере 34 человека.
Как сообщал УНН, 11 марта не менее 16 мирных граждан в Йемене погибли в результате авиаударов, нанесенных возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, еще 10 получили ранения.