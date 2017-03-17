В Йемене погибли 34 человека в результате атаки на мечеть

Отмечается, что повстанцы Хути выпустили две ракеты с "Катюши" по мечети, расположенной внутри военного лагеря Кофаль на западе Мариба.

Сейчас сообщается о гибели по меньшей мере 34 человека.

Как сообщал УНН, 11 марта не менее 16 мирных граждан в Йемене погибли в результате авиаударов, нанесенных возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, еще 10 получили ранения.