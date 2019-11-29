В Японії заявили, що ракетні пуски КНДР є викликом для міжнародної спільноти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Ракетні запуски КНДР є серйозним викликом не тільки для Японії, але і для всього міжнародного співтовариства. З такою заявою на регулярній пресконференції в п'ятницю виступив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга, передає УНН.
“У цьому році Північна Корея запустила вже більше 20 ракет. Це говорить про очевидне поліпшення її ракетних технологій. І (запуски) являють собою серйозний виклик не тільки для нашої країни, але і для всього міжнародного співтовариства”, — підкреслив він. Суга також розповів, що Рада національної безпеки Японії вважає, що Північна Корея в подальшому може продовжити запуски балістичних ракет.
“У зв’язку з цим ми продовжимо тісну співпрацю та обмін інформацією з США, зробимо все необхідне для того, щоб забезпечити безпеку і спокій (японського) народу”, — додав він.
Раніше Центральна газета КНДР Rodong Sinmun в п’ятницю повідомила, що народна республіка в четвер провела випробування багатоцільової ракетної установки надвеликого калібру. Як зазначає видання, за ракетними запусками особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який “висловив велике задоволення” підсумками випробувальних стрільб.
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