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КНДР провела випробування ракетної установки надвеликого калібру

КНДР провела випробування ракетної установки надвеликого калібру

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. КНДР провела випробування багатоцільової ракетної установки надвеликого калібру. Про це повідомила в п'ятницю центральна газета Північної Кореї Rodong Sinmun, передає УНН.

Як зазначає видання, за ракетними запусками особисто спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин, який “висловив велике задоволення” результатами випробувань. “В результаті проведення вогневих випробувань ракетної системи її перевага і надійність були підтверджені”, — повідомила Rodong Sinmun.

За інформацією газети, ракетні запуски були зроблені на випробувальному полігоні Академії національної оборони КНДР. Видання не наводить подробиць про тип чи технічні характеристики ракетної установки, яка використовувалася для запуску. При цьому видання відзначає, що “під керівництвом шановного вищого керівника вчені оборонної промисловості КНДР розробили безпрецедентну в світі потужну систему озброєння”.

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“Він (Кім Чен Ин) був сповнений рішучості озброїти народну армію якомога швидше, щоб забезпечити оборону країни”, — резюмували у виданні.

Раніше південнокорейський Комітет начальників штабів (КНШ) повідомив, що КНДР провела в четвер увечері запуск двох ракет невстановленого типу. За його даними, пуски зроблені в сторону Японського моря. Міністр оборони Японії, в свою чергу, уточнив що запущені КНДР дві балістичні ракети піднялися на висоту 100 км і пролетіли 380 км.

Це вже тринадцятий за рахунком ракетний пуск, здійснений КНДР в цьому році.

Нагадаємо, Трамп закликав Кім Чен Ина якомога швидше укласти угоду з США.

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