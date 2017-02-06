В.Ващиковський: мінський процес не рухається, підстав для скасування санкцій щодо РФ немає
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На зустрічі міністрів закордонних справ країн - членів Євросоюзу питання санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії, не обговорювалося. Про це повідомив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Це питання (про санкції — ред.) поза обговоренням. Мінський процес не просувається, тому немає підстав для скасування санкцій”, — сказав польський міністр.
Під час обговорення українського питання, як зазначив В.Ващиковський, відбувся лише “рутинний огляд подій”. Проте він висловив надію, що мирний процес рано чи пізно почнеться.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в ЄС хочуть продовжити санкції проти Росії ще на півроку.