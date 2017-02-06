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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Ващиковский: минский процесс не движется, оснований для отмены санкций в отношении РФ нет

Киев • УНН

 • 8786 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. На встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза вопрос санкций, введенных ЕС в отношении России, не обсуждался. Об этом сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В.Ващиковский: минский процесс не движется, оснований для отмены санкций в отношении РФ нет

"Этот вопрос (о санкциях - ред.) вне обсуждения. Минский процесс не продвигается, поэтому нет оснований для отмены санкций", - сказал польский министр.

Во время обсуждения украинского вопроса, как отметил В.Ващиковский, состоялся лишь "рутинный обзор событий". Однако он выразил надежду, что мирный процесс рано или поздно начнется.

Ранее СМИ сообщали, что в ЕС хотят продлить санкции против России еще на полгода.

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