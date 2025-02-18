В Ужгороді краєзнавчий музей хоче придбати автомобіль майже за 2 млн грн
Київ • УНН
Закарпатський краєзнавчий музей оголосив тендер на купівлю Toyota Proace Verso за 1,94 млн грн. Мінівен на 8 місць планують придбати під час війни, але мета закупівлі не вказана.
Закарпатський краєзнавчий музей оголосив тендер на купівлю автомобіля TOYOTA Proace Verso або його еквівалента. Очікувана вартість - 1 940 000 гривень. Відповідний тендер розміщено на платформі онлайн-закупівель Рrozorro, передає УНН.
Комунальний заклад "Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького" Закарпатської обласної ради,
Музей планує придбати легковий автомобіль TOYOTA Proace Verso з дизельним двигуном у комплектації SHUTTLE на 8 місць або його еквівалент.
Очікувана вартість транспортного засобу становить 1 940 000 гривень (з ПДВ).
Закупівля відбувається за процедурою "відкриті торги з особливостями".
Замовником виступає комунальний заклад, розташований у місті Ужгород за адресою: вул. Капітульна, 33.
Закупівлю планують під час війни, коли бюджетні витрати мають бути обґрунтованими. Однак, для яких саме потреб музею потрібен мінівен за майже 2 мільйони гривень - невідомо.
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