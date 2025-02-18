В Ужгороде краеведческий музей хочет приобрести автомобиль почти за 2 млн грн

Закарпатский краеведческий музей объявил тендер на покупку автомобиля TOYOTA Proace Verso или его эквивалента. Ожидаемая стоимость - 1 940 000 гривен. Соответствующий тендер размещен на платформе онлайн-закупок Рrozorro, передает УНН.



Коммунальное учреждение "Закарпатский областной краеведческий музей имени Тиводара Легоцкого" Закарпатского областного совета, - говорится в информации о заказчике.

Музей планирует приобрести легковой автомобиль TOYOTA Proace Verso с дизельным двигателем в комплектации SHUTTLE на 8 мест или его эквивалент.

Ожидаемая стоимость транспортного средства составляет 1 940 000 гривен (с НДС).

Закупка происходит по процедуре "открытые торги с особенностями".

Заказчиком выступает коммунальное учреждение, расположенное в городе Ужгород по адресу: ул. Капитульная, 33.

Закупку планируют во время войны, когда бюджетные расходы должны быть обоснованными. Однако, для каких именно нужд музею нужен минивэн за почти 2 миллиона гривен - неизвестно.

Напомним

В социальных сетях и на торговых платформах обнаружили новую мошенническую схему, по которой злоумышленники публикуют объявления с продажей и доставкой автомобилей, дронов и снаряжения для военных по более низким ценам.

