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В Ужгороде краеведческий музей хочет приобрести автомобиль почти за 2 млн грн

Киев  •  УНН

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Закарпатский краеведческий музей объявил тендер на покупку Toyota Proace Verso за 1,94 млн грн. Минивэн на 8 мест планируют приобрести во время войны, но цель закупки не указана.

Закарпатский краеведческий музей объявил тендер на покупку автомобиля TOYOTA Proace Verso или его эквивалента. Ожидаемая стоимость - 1 940 000 гривен. Соответствующий тендер размещен на платформе онлайн-закупок Рrozorro, передает УНН.

Коммунальное учреждение "Закарпатский областной краеведческий музей имени Тиводара Легоцкого" Закарпатского областного совета,

- говорится в информации о заказчике.

Музей планирует приобрести легковой автомобиль TOYOTA Proace Verso с дизельным двигателем в комплектации SHUTTLE на 8 мест или его эквивалент.

Ожидаемая стоимость транспортного средства составляет 1 940 000 гривен (с НДС).

Закупка происходит по процедуре "открытые торги с особенностями".

Заказчиком выступает коммунальное учреждение, расположенное в городе Ужгород по адресу: ул. Капитульная, 33.

Закупку планируют во время войны, когда бюджетные расходы должны быть обоснованными. Однако, для каких именно нужд музею нужен минивэн за почти 2 миллиона гривен - неизвестно.

Напомним

В социальных сетях и на торговых платформах обнаружили новую мошенническую схему, по которой злоумышленники публикуют объявления с продажей и доставкой автомобилей, дронов и снаряжения для военных по более низким ценам.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Общество
uzhgorodУжгород

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