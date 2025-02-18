В Ужгороде краеведческий музей хочет приобрести автомобиль почти за 2 млн грн
Киев • УНН
Закарпатский краеведческий музей объявил тендер на покупку Toyota Proace Verso за 1,94 млн грн. Минивэн на 8 мест планируют приобрести во время войны, но цель закупки не указана.
Закарпатский краеведческий музей объявил тендер на покупку автомобиля TOYOTA Proace Verso или его эквивалента. Ожидаемая стоимость - 1 940 000 гривен. Соответствующий тендер размещен на платформе онлайн-закупок Рrozorro, передает УНН.
Коммунальное учреждение "Закарпатский областной краеведческий музей имени Тиводара Легоцкого" Закарпатского областного совета,
Музей планирует приобрести легковой автомобиль TOYOTA Proace Verso с дизельным двигателем в комплектации SHUTTLE на 8 мест или его эквивалент.
Ожидаемая стоимость транспортного средства составляет 1 940 000 гривен (с НДС).
Закупка происходит по процедуре "открытые торги с особенностями".
Заказчиком выступает коммунальное учреждение, расположенное в городе Ужгород по адресу: ул. Капитульная, 33.
Закупку планируют во время войны, когда бюджетные расходы должны быть обоснованными. Однако, для каких именно нужд музею нужен минивэн за почти 2 миллиона гривен - неизвестно.
Напомним
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