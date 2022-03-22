В Ужгороді активісти демонтували монумент до 300-річчя "возз'єднання" України з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. В Ужгороді активісти демонтували меморіальну плиту, присвячену 300-річчю "возз'єднання" України з росією. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram, передає УНН.
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"В Ужгороді активісти демонтували меморіальну плиту на честь 300-річчя нібито воз'єднання України з росією, яка стояла в одному з парків міста", - йдеться в повідомленні.
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