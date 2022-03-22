В Ужгороде активисты демонтировали монумент к 300-летию "воссоединения" Украины с россией

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"В Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту в честь 300-летия якобы воссоединения Украины с россией, которая стояла в одном из парков города", - говорится в сообщении.

Напомним

Во Львове сняли и спрятали ценное распятие Иисуса Христа, которое стояло в Армянском соборе. Последний раз его снимали во время Второй мировой войны.