В Ужгороде активисты демонтировали монумент к 300-летию "воссоединения" Украины с россией
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту, посвященную 300-летию "воссоединения" Украины с россией. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram, передает УНН.
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"В Ужгороде активисты демонтировали мемориальную плиту в честь 300-летия якобы воссоединения Украины с россией, которая стояла в одном из парков города", - говорится в сообщении.
Напомним
Во Львове сняли и спрятали ценное распятие Иисуса Христа, которое стояло в Армянском соборе. Последний раз его снимали во время Второй мировой войны.