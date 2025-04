У Львові винесли з храму та заховали цінне розп'яття Ісуса

Деталі

Як повідомили у Львівській міській раді, також у Львові демонтували інші пам'ятники, а деякі загорнули в плівку, щоб вберегти від пошкоджень. Йдеться насамперед про об’єкти ансамблю Світової спадщини ЮНЕСКО. Ці пам’ятки – універсальна світова цінність і перебувають під охороною ЮНЕСКО.

Так, захисними екранами закривають унікальні вітражі, деякі з них демонтують. Захищають і окремостоячі скульптури. Зокрема, їх обгортають вогнетривкими та захисними матеріалами. А от частину унікальної сакральної пам’ятки - дерев’яного вівтаря «Голгофа» - вирішили демонтувати та перемістити до сховища.

Роботи з захисту пам’яток виконують львівські професійні реставратори. Також місто отримало допомогу від реставраторів з Польщі - вони зібрали гроші, щоб закупити матеріали.

Jesus Christ statue being taken out of Armenian Cathedral of Lviv, Ukraine, to be stored in a bunker for protection. The last time it was taken out was during WWII. pic.twitter.com/vjWxa00ecW

— Tim (@TimLeBerre) March 5, 2022