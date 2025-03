Во Львове вынесли из храма и спрятали ценное распятие Иисуса

Детали

Как сообщили во Львовском городском совете, также во Львове демонтировали другие памятники, а некоторые завернули в пленку, чтобы уберечь от повреждений. Речь идет прежде всего об объектах ансамбля мирового наследия ЮНЕСКО. Эти памятники - универсальная мировая ценность и находятся под охраной ЮНЕСКО.

Защитными экранами закрывают уникальные витражи, некоторые из них демонтируют. Защищают и отдельностоящие скульптуры. В частности, их обертывают огнеупорными и защитными материалами. А вот часть уникальной сакральной памятники деревянного алтаря "Голгофа" - решили демонтировать и переместить в хранилище.

Работы по защите памятников выполняют львовские профессиональные реставраторы. Также город получил помощь от реставраторов из Польши - они собрали деньги, чтобы закупить материалы.

