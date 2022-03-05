Во Львове вынесли из храма и спрятали ценное распятие Иисуса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Во Львове сняли и спрятали ценное распятие Иисуса Христа, которое стояло в Армянском соборе. Последний раз его снимали во время Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.
Детали
Как сообщили во Львовском городском совете, также во Львове демонтировали другие памятники, а некоторые завернули в пленку, чтобы уберечь от повреждений. Речь идет прежде всего об объектах ансамбля мирового наследия ЮНЕСКО. Эти памятники - универсальная мировая ценность и находятся под охраной ЮНЕСКО.
Защитными экранами закрывают уникальные витражи, некоторые из них демонтируют. Защищают и отдельностоящие скульптуры. В частности, их обертывают огнеупорными и защитными материалами. А вот часть уникальной сакральной памятники деревянного алтаря "Голгофа" - решили демонтировать и переместить в хранилище.
Работы по защите памятников выполняют львовские профессиональные реставраторы. Также город получил помощь от реставраторов из Польши - они собрали деньги, чтобы закупить материалы.
Jesus Christ statue being taken out of Armenian Cathedral of Lviv, Ukraine, to be stored in a bunker for protection. The last time it was taken out was during WWII.pic.twitter.com/vjWxa00ecW— Tim (@TimLeBerre)March 5, 2022