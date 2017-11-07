В уряді закликали "Нафтогаз" оформити реструктуризацію боргів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко закликав голову правління НАК "Нафтогаз" терміново оформити реструктуризацію боргів і припинити нарахування штрафів і пені. Про це повідомляє прес-служба уряду, передає УНН.
"Свого часу була погоджена маршрутна карта з міжнародними партнерами, НАК "Нафтогаз України", урядом і ВРУ (прийняття закону 1730) щодо реструктуризації боргів теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за минулі періоди. Мова про ненарахування штрафів та пені протягом 5 років. Але наразі ці домовленості не виконуються. Я мав розмову з головою правління НАК "Нафтогаз України" щодо термінового оформлення реструктуризації боргів і припинення нарахування штрафів і пені на комунальні підприємства", - цитує прес-служба Г.Зубка.
Він зазначив, що всі учасники ринку мають виконувати свої зобов’язання.
"За минулий опалювальний період, комунальні підприємства спожили газу на рівні 17 млрд гривень. Сплата населення склала 19 млрд гривень. У свою чергу НАК "Нафтогаз України" поточні платежі перераховує як борги за минулі періоди", — підкреслив Г.Зубко.
Віце-прем'єр також зазначив, що щороку держава витрачає 3 млрд грн на виплату субсидій. На його переконання, ця соцпідтримка має стати інвестицією в енергоефективність.
"Наше спільне завдання на перспективу – запровадження ринку управителів, спільної власності, програм Фонду енергоефективності. Мусимо мотивувати людей зменшувати споживання і відповідно скорочувати власні витрати", — підкреслив урядовець.
Також Г.Зубко зазначив, що завтра, 8 листопада, очікується прийняття парламентом Закону "Про житлово-комунальні послуги".
Як повідомляв УНН, станом на 10 жовтня заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед "Нафтогазом" за використаний природний газ зменшилась на 255 млн грн та становить 27,7 млрд грн.