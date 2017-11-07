В правительстве призвали "Нафтогаз" оформить реструктуризацию долгов

"В свое время была согласована маршрутная карта с международными партнерами, НАК "Нафтогаз Украины", правительством и ВРУ (принятие закона 1730) о реструктуризации долгов теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за прошлые периоды. Речь о неначислении штрафов и пени в течение 5 лет. Но пока эти договоренности не выполняются. Я разговаривал с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" относительно срочного оформления реструктуризации долгов и прекращение начисления штрафов и пени на коммунальные предприятия", - цитирует пресс-служба Г.Зубко.

Он отметил, что все участники рынка должны выполнять свои обязательства.

"За прошлый отопительный период, коммунальные предприятия потребили газа на уровне 17 млрд гривен. Оплата населения составила 19 млрд гривен. В свою очередь НАК "Нафтогаз Украины" текущие платежи перечисляет как долги за прошлые периоды", - подчеркнул Г.Зубко.

Вице-премьер также отметил, что ежегодно государство тратит 3 млрд грн на выплату субсидий. По его убеждению, эта соцподдержка должен стать инвестицией в энергоэффективность.

"Наша общая задача на перспективу - внедрение рынка управляющих, совместной собственности, программ Фонда энергоэффективности. Мы должны мотивировать людей уменьшать потребление и соответственно сокращать собственные расходы", - подчеркнул чиновник.

Также Г.Зубко отметил, что завтра, 8 ноября, ожидается принятие парламентом Закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Как сообщал УНН, по состоянию на 10 октября задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед "Нафтогазом" за использованный природный газ уменьшилась на 255 млн грн и составляет 27,7 млрд грн.