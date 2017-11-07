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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 5159 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 66729 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 134069 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108923 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111270 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109099 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101664 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В правительстве призвали "Нафтогаз" оформить реструктуризацию долгов

В правительстве призвали "Нафтогаз" оформить реструктуризацию долгов

Киев  •  УНН

 • 9500 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко призвал председателя правления НАК "Нафтогаз" срочно оформить реструктуризацию долгов и прекратить начисление штрафов и пени. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.

"В свое время была согласована маршрутная карта с международными партнерами, НАК "Нафтогаз Украины", правительством и ВРУ (принятие закона 1730) о реструктуризации долгов теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за прошлые периоды. Речь о неначислении штрафов и пени в течение 5 лет. Но пока эти договоренности не выполняются. Я разговаривал с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" относительно срочного оформления реструктуризации долгов и прекращение начисления штрафов и пени на коммунальные предприятия", - цитирует пресс-служба Г.Зубко.

Он отметил, что все участники рынка должны выполнять свои обязательства.

"За прошлый отопительный период, коммунальные предприятия потребили газа на уровне 17 млрд гривен. Оплата населения составила 19 млрд гривен. В свою очередь НАК "Нафтогаз Украины" текущие платежи перечисляет как долги за прошлые периоды", - подчеркнул Г.Зубко.

Вице-премьер также отметил, что ежегодно государство тратит 3 млрд грн на выплату субсидий. По его убеждению, эта соцподдержка должен стать инвестицией в энергоэффективность.

"Наша общая задача на перспективу - внедрение рынка управляющих, совместной собственности, программ Фонда энергоэффективности. Мы должны мотивировать людей уменьшать потребление и соответственно сокращать собственные расходы", - подчеркнул чиновник.

Также Г.Зубко отметил, что завтра, 8 ноября, ожидается принятие парламентом Закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Как сообщал УНН, по состоянию на 10 октября задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед "Нафтогазом" за использованный природный газ уменьшилась на 255 млн грн и составляет 27,7 млрд грн.

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