В уряді розповіли про підготовку Бюджету-2019

“Бюджет на 2019 рік, який наразі готує МЕРТ, передбачає стабільність, ріст нашої економіки. Коли ми говоримо про ріст від 3-4,5%, то необхідність, яку ми хочемо реалізувати — 5-7%. Для цього ми зараз разом із депутатами Верховної Ради, бюджетним комітетом, з Мінфіном мали у п’ятницю технологічне засідання щодо визначення пріоритетів, визначення макропоказників, основних базових цифр, які сьогодні після обіду будемо обговорювати з іншими урядовцями”, — повідомив Кубів.

Як уточнив він, бюджет буде подано вчасно — до 15 вересня 2018 року.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко очікує зростання ВВП у ІІ кварталі вище 3%.