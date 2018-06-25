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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 25986 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104058 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112049 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126367 просмотра

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8 марта, 13:20 • 143501 просмотра

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В правительстве рассказали о подготовке Бюджета-2019

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КИЕВ. 25 июня. УНН. В правительстве надеются, что в 2019 году экономика Украины продемонстрирует рост на 5-7%. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития Степан Кубив, передает УНН.

"Бюджет на 2019, который сейчас готовит МЭРТ, предусматривает стабильность, рост нашей экономики. Когда мы говорим о росте от 3-4,5%, то необходимость, которую мы хотим реализовать - 5-7%. Для этого мы сейчас вместе с депутатами Верховной Рады, бюджетным комитетом, с Минфином провели в пятницу технологическое заседание по определению приоритетов, определению макропоказателей, основных базовых цифр, которые сегодня после обеда будем обсуждать с другими членами правительства", - сообщил Кубив.

Как уточнил он, бюджет будет подан вовремя - до 15 сентября 2018 года.

Напомним, Президент Петр Порошенко ожидает рост ВВП во II квартале выше 3%.

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