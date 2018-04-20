В уряді назвали умови для отримання чергового траншу МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Для отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду уряд і парламент повинні виконати певні вимоги, зокрема ухвалити закон щодо Антикорупційного суду. Про це в кулуарах парламенту заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день є певна низка вимог, які має зробити влада – це не лише Кабмін, а й парламент, зокрема розгляд і ухвалення закону щодо Антикорупційного суду. Як тільки будуть конкретні результати ухвалення цих антикорупційних законопроектів, я думаю, тільки тоді ми зможемо чітко зорієнтувати по термінах отримання чергового траншу (МВФ – ред.)", - повідомив Розенко.
Він додав, що Україна та МВФ перебувають у постійному контакті, і "як тільки буде чітка картина, МВФ надасть нам відповідне фінансування".
Нагадаємо, голова ВР Парубій розповів, як домовитися з МВФ і не поспішати піднімати тарифи.