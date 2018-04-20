В правительстве назвали условия для получения очередного транша МВФ

"На сегодняшний день есть определенный ряд требований, которые должна сделать власть - это не только Кабмин, но и парламент, в частности рассмотрение и принятие закона об Антикоррупционном суде. Как только будут конкретные результаты принятия этих антикоррупционных законопроектов, я думаю, только тогда мы сможем четко сориентировать по срокам получения очередного транша (МВФ - ред.)", - сообщил Розенко.

Он добавил, что Украина и МВФ находятся в постоянном контакте, и "как только будет четкая картина, МВФ даст нам соответствующее финансирование".

Напомним, председатель ВР Парубий рассказал, как договориться с МВФ и не спешить поднимать тарифы.