В уряді назвали топ-3 завдання із реформування митниці у рамках євроінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. До найбільш пріоритетних завдань в контексті реформування митниці у відповідності до норм ЄС стоять: зміна підходів до взаємодії, запуск уповноваженого економічного оператора та обмін інформацією з країнами ЄС щодо митних товарів. Про це заявила під час брифінгу віце-прем'єр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
"До пріоритетних завдань із реформування митниці в рамках євроінтеграції входить: зміна підходів до взаємодії із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, які працюють з експортно-імпортними операціями, запуск уповноваженого економічного оператора, а також застосовування правил обміну інформацією з країнами ЄС щодо митних товарів", - сказала вона.
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Додамо, у звіті про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2017 році зазначається, що станом на 1 січня 2018 року виконано 29% зобов’язань України щодо наближення законодавства у сфері митних питань до права ЄС.
Згідно з Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію саме в 2018 році необхідно реалізувати значний обсяг зобов’язань України у цій сфері, що передбачає завершення процедури імплементації положень Регламентів 952/2013, 1186/2009, 608/2013 та 1352/2013.
Нагадаємо, що серед пріоритетних євроінтеграційних завдань для Президента: завершення добровільного переходу на стандарти ЄС та стандарти НАТО. Закон про податок на виведений капітал, закон про Службу фінансової безпеки, приєднання до Шенгенської зони енергетичного союзу, а також спільний цифровий та авіаційний простір з ЄС.