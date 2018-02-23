В уряді назвали топ-3 завдання із реформування митниці у рамках євроінтеграції

"До пріоритетних завдань із реформування митниці в рамках євроінтеграції входить: зміна підходів до взаємодії із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, які працюють з експортно-імпортними операціями, запуск уповноваженого економічного оператора, а також застосовування правил обміну інформацією з країнами ЄС щодо митних товарів", - сказала вона.

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Додамо, у звіті про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2017 році зазначається, що станом на 1 січня 2018 року виконано 29% зобов’язань України щодо наближення законодавства у сфері митних питань до права ЄС.

Згідно з Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію саме в 2018 році необхідно реалізувати значний обсяг зобов’язань України у цій сфері, що передбачає завершення процедури імплементації положень Регламентів 952/2013, 1186/2009, 608/2013 та 1352/2013.

Нагадаємо, що серед пріоритетних євроінтеграційних завдань для Президента: завершення добровільного переходу на стандарти ЄС та стандарти НАТО. Закон про податок на виведений капітал, закон про Службу фінансової безпеки, приєднання до Шенгенської зони енергетичного союзу, а також спільний цифровий та авіаційний простір з ЄС.