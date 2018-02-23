В правительстве назвали топ-3 задачи по реформированию таможни в рамках евроинтеграции

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63900 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78280 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80970 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107592 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100451 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104586 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111552 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134332 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В правительстве назвали топ-3 задачи по реформированию таможни в рамках евроинтеграции

В правительстве назвали топ-3 задачи по реформированию таможни в рамках евроинтеграции

Киев  •  УНН

 • 9441 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. К наиболее приоритетным задачам в контексте реформирования таможни в соответствии с нормами ЕС отмечают: изменение подходов к взаимодействию, запуск уполномоченного экономического оператора и обмен информацией со странами ЕС по таможенным товарам. Об этом заявила на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.

"К приоритетным задачам по реформированию таможни в рамках евроинтеграции входит: изменение подходов к взаимодействию с субъектами внешнеэкономической деятельности, работающих с экспортно-импортными операциями, запуск уполномоченного экономического оператора, а также применения правил обмена информацией со странами ЕС по таможенным товарам", - сказала она.

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Добавим, в отчете о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в 2017 году отмечается, что на 1 января 2018 года выполнено 29% обязательств Украины по приближению законодательства в сфере таможенных вопросов к праву ЕС.

Согласно Плану мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации именно в 2018 году необходимо реализовать значительный объем обязательств Украины в этой сфере, которые предусматривают завершение процедуры имплементации положений регламентов 952/2013, 1186/2009, 608/2013 и 1352/2013.

Напомним, что среди приоритетных евроинтеграционных задач для Президента: завершение добровольного перехода на стандарты ЕС и стандарты НАТО. Закон о налоге на выведенный капитал, закон о Службе финансовой безопасности, присоединение к Шенгенской зоне энергетического союза, а также совместном цифровом и авиационном пространстве с ЕС.

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