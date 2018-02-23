В правительстве назвали топ-3 задачи по реформированию таможни в рамках евроинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. К наиболее приоритетным задачам в контексте реформирования таможни в соответствии с нормами ЕС отмечают: изменение подходов к взаимодействию, запуск уполномоченного экономического оператора и обмен информацией со странами ЕС по таможенным товарам. Об этом заявила на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.
"К приоритетным задачам по реформированию таможни в рамках евроинтеграции входит: изменение подходов к взаимодействию с субъектами внешнеэкономической деятельности, работающих с экспортно-импортными операциями, запуск уполномоченного экономического оператора, а также применения правил обмена информацией со странами ЕС по таможенным товарам", - сказала она.
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Добавим, в отчете о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в 2017 году отмечается, что на 1 января 2018 года выполнено 29% обязательств Украины по приближению законодательства в сфере таможенных вопросов к праву ЕС.
Согласно Плану мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации именно в 2018 году необходимо реализовать значительный объем обязательств Украины в этой сфере, которые предусматривают завершение процедуры имплементации положений регламентов 952/2013, 1186/2009, 608/2013 и 1352/2013.
Напомним, что среди приоритетных евроинтеграционных задач для Президента: завершение добровольного перехода на стандарты ЕС и стандарты НАТО. Закон о налоге на выведенный капитал, закон о Службе финансовой безопасности, присоединение к Шенгенской зоне энергетического союза, а также совместном цифровом и авиационном пространстве с ЕС.