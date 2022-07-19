В Уряді назвали п’ять напрямків роботи для посилення стійкості України у війні з росією

Цитата

“Вони (росія – ред.) вірять, що виснаженням від війни примусить Україну здатися, а холодом і голодом зламають наших союзників і зменшать підтримку України. Блокування портів, терор проти тилових українських міст, руйнування нашої інфраструктури, створення енергетичної кризи в Європі – все це частина цієї російської стратегії. Тому завдання українського Уряду максимально посилити нашу стійкість як держави і бути готовими до будь-яких сценаріїв”, – наголосив прем’єр.

Деталі

Ключовий пріоритетом Шмигаль називає максимальне забезпечення армії всім необхідним.

Другим завданням – є перезапуск економіки та допомога бізнесу.

Третій пункт роботи Уряду – підготовка до опалювального сезону та відновлення зруйнованої критичної інфраструктури.

Четверте – це нарощення експортних можливостей. П’яте завдання – соціальна підтримка наших громадян.

Прем’єр-міністр зазначив, що Кабінет міністрів щотижня має прогрес і рішення по кожному з цих пунктів.

Доповнення

Уряд на засіданні зафіксував ціну на газ для теплокомуненерго на рівні 7,40 грн за куб. м. до 31 травня 2023 року.