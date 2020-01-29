В уряді назвали області, де не знизили ціну на опалення для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Чернівецькій та Миколаївській областях жодне підприємство не знизило ціну на централізоване опалення для населення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
Так, за інформацією уряду, у Чернівецькій області жодне з чотирьох існуючих підприємств, а у Миколаївській жодне з семи не знизило ціну на централізоване опалення для населення.
Окрім того, найнижчий відсоток перерахунку ціни на опалення здійснили у місті Мелітополь Запорізької області – 1%, у місті Світловодськ Кіровоградської області – 3%, у місті Корсунь-Шевченківський Черкаської області – 3%, а також по 4% здійснили у місті Каховка Херсонської області, селищі Краснопілля Сумської області, та місті Теплоград Одеської області.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ціни у платіжках за газ, яку отримуватимуть українці у січні і лютому, будуть значно нижчими, ніж взимку минулого року.