В правительстве назвали области, где не снизили цену на отопление для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Черновицкой и Николаевской областях ни одно предприятие не снизило цену на централизованное отопление для населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Так, по информации правительства, в Черновицкой области ни одно из четырех существующих предприятий, а в Николаевской ни одно из семи не снизило цену на централизованное отопление для населения.
Кроме того, самый низкий процент пересчета цены на отопление совершили в городе Мелитополь Запорожской области - 1%, в городе Светловодск Кировоградской области - 3%, в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области - 3%, а также по 4% осуществили в городе Каховка Херсонской области, поселке Краснополье Сумской области, и городе Теплоград Одесской области.
Напомним, Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цены в платежках за газ, которую будут получать украинцы в январе и феврале, будут значительно ниже, чем зимой прошлого года.