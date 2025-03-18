В уряді розповіли, які доплати отримають вчителі у цьому році

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що загалом фонд оплати педагогів на цей рік сягає115 мільярди гривень. Близько 500 тисяч освітян отримують щомісячні доплати в розмірі 1000 грн, пише УНН.

Глава уряду додав, що з вересня обсяг доплат буде збільшено вдвічі. Шмигаль вказав, що ці доплати було запущено в межах "Зимової підтримки", але вони зберігатимуться протягом усього року.

Понад 100 тис. дітей повернули до очного навчання з вересня минулого року - Шмигаль

"Також передбачили кошти на професійне зростання вчителів та підвищення їхньої кваліфікації", - додав глава уряду.

Також глава Кабміну висловив вдячність усім, хто навчає дітей у складний час війни. Він наголосив, що такі люди є творцями майбутнього українського народу.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що триває робота над проєктом "Нова українська школа". У цьому році на реалізацію цього проєкту було виділено понад 2 мільярди гривень.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що уряд готує ще ряд новацій підтримки багатодітних сімей, зокрема щодо підготовки дітей до школи.