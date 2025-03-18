В правительстве рассказали, какие доплаты получат учителя в этом году

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в целом фонд оплаты педагогов на этот год составляет 115 миллиардов гривен. Около 500 тысяч педагогов получают ежемесячные доплаты в размере 1000 грн, пишет УНН.

Глава правительства добавил, что с сентября объем доплат будет увеличен вдвое. Шмыгаль указал, что эти доплаты были запущены в рамках "Зимней поддержки", но они будут сохраняться в течение всего года.

Более 100 тыс. детей вернули к очному обучению с сентября прошлого года - Шмыгаль

"Также предусмотрели средства на профессиональный рост учителей и повышение их квалификации", - добавил глава правительства.

Также глава Кабмина выразил благодарность всем, кто обучает детей в сложное время войны. Он подчеркнул, что такие люди являются творцами будущего украинского народа.

Дополнение

Шмыгаль сообщил, что продолжается работа над проектом "Новая украинская школа". В этом году на реализацию этого проекта было выделено более 2 миллиардов гривен.

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что правительство готовит еще ряд новаций поддержки многодетных семей, в частности по подготовке детей к школе.