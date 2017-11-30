В УПЦ МП підтвердили, що РФ надала їм широку автономію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Українська православна церква Московського патріархату офіційно підтвердила внесення змін у статут Руської православної церкви, відповідно до яких передбачається широка автономія для УПЦ, передає УНН з посиланням на повідомлення Центру інформації УПЦ МП.
За повідомленням Центру інформації, зокрема, до статуту РПЦ включена глава про те, що “Українська православна церква є самокерованою з правами широкої автономії”.
Також УПЦ надана незалежність і самостійність в її управлінні відповідно до Визначення Архієрейського Собору РПЦ 1990 року “Про Українську православну церкву”.
Крім того, відповідно до внесених змін до статуту РПЦ, предстоятель УПЦ обирається єпископатом УПЦ і благословляється Святійшим патріархом Московським і всія Русі.
При цьому, архієреї УПЦ обираються її синодом.
Раніше Архієрейський собор окремо прописав в статуті Руської православної церкви, що центр управління Української православної церкви Московського патріархату розташований в Києві.