В УПЦ МП підтвердили, що РФ надала їм широку автономію

За повідомленням Центру інформації, зокрема, до статуту РПЦ включена глава про те, що “Українська православна церква є самокерованою з правами широкої автономії”.

Також УПЦ надана незалежність і самостійність в її управлінні відповідно до Визначення Архієрейського Собору РПЦ 1990 року “Про Українську православну церкву”.

Крім того, відповідно до внесених змін до статуту РПЦ, предстоятель УПЦ обирається єпископатом УПЦ і благословляється Святійшим патріархом Московським і всія Русі.

При цьому, архієреї УПЦ обираються її синодом.

Раніше Архієрейський собор окремо прописав в статуті Руської православної церкви, що центр управління Української православної церкви Московського патріархату розташований в Києві.