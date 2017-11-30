В УПЦ МП подтвердили, что РФ предоставила им широкую автономию

По сообщению Центра информации, в частности, в устав РПЦ включена глава о том, что "Украинская православная церковь является самоуправляемой с правами широкой автономии".

Также УПЦ предоставлена ​​независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора РПЦ 1990 года "О Украинской православной церкви".

Кроме того, согласно внесенным изменениям в устав РПЦ, предстоятель УПЦ избирается епископатом УПЦ и благословляется Святейшим патриархом Московским и всея Руси.

При этом, архиереи УПЦ избираются ее синодом.

Ранее Архиерейский собор отдельно прописал в уставе Русской православной церкви, центр управления Украинской православной церкви Московского патриархата расположен в Киеве.