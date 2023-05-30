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В Ульяновській області рф зійшли з рейок кілька вагонів із газом та бензином - росЗМІ

В Ульяновській області рф зійшли з рейок кілька вагонів із газом та бензином - росЗМІ

Київ • УНН

 • 473643 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. В росії, в Ульяновській області, зійшли з рейок кілька вантажних вагонів із газом і бензином. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

В ніч на 30 травня в Ульяновській області зійшли з рейок кілька вантажних вагонів із газом і бензином, повідомляють росЗМІ.

За інформацією Telegram-каналу "Baza" перекидування сталося недалеко від станції "Ульяновськ-2" о 4 годині ранку.

Щонайменше один із вагонів перекинувся на бік. Наразі причина сходження вагонів з рейок невідома.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, 19 травня невідомий безпілотник нібито упав на залізничні колії у тимчасово окупованому Криму.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У москві заявляють про нібито атаку безпілотників - росЗМІ

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