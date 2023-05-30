В Ульяновской области рф сошли с рельсов несколько вагонов с газом и бензином - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В россии, в Ульяновской области, сошли с рельсов несколько грузовых вагонов с газом и бензином. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 30 мая в Ульяновской области сошли с рельсов несколько грузовых вагонов с газом и бензином, сообщают росСМИ.
По информации Telegram-канала "Baza" опрокидывание произошло недалеко от станции "Ульяновск-2" в 4 часа утра.
По меньшей мере один из вагонов перевернулся на бок. На данный момент причина схода вагонов с рельсов неизвестна.
Напомним
Как ранее сообщал УНН, 19 мая неизвестный беспилотник якобы упал на железнодорожные пути во временно оккупированном Крыму.
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