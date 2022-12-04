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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 42315 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 79579 перегляди

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Укроборонпром завершує роботи зі створення ударного безпілотника

Укроборонпром завершує роботи зі створення ударного безпілотника

Київ • УНН

 • 1168417 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Державний концерн «Укроборонпром» завершує роботи зі створення ударного українського безпілотника. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву речниці «Укроборонпрому» Наталії Сад в ефірі інформаційного телемарафону «Єдині новини».

Цитата

«Ми деякий час тому анонсували розробку дрону «Камікадзе». Позаду - низка успішних випробувань. І ми переходимо до етапу випробування під дією радіоелектронної боротьби (РЕБ) на виконання доручення начальника Генерального штабу Збройних сил України. Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, ми сподіваємось, що зможемо перевірити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємося обіцянки дотриматися», - сказала вона.

Український безпілотник зможе нести бойову частину 75 кг та мати дальність польоту до 1000 км та більше. 

Доповнення

Україна спільно з країнами НАТО буде виробляти важке озброєння та військову техніку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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