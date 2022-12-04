Укроборонпром завершує роботи зі створення ударного безпілотника

Цитата



«Ми деякий час тому анонсували розробку дрону «Камікадзе». Позаду - низка успішних випробувань. І ми переходимо до етапу випробування під дією радіоелектронної боротьби (РЕБ) на виконання доручення начальника Генерального штабу Збройних сил України. Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, ми сподіваємось, що зможемо перевірити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємося обіцянки дотриматися», - сказала вона.

Український безпілотник зможе нести бойову частину 75 кг та мати дальність польоту до 1000 км та більше.

Доповнення

Україна спільно з країнами НАТО буде виробляти важке озброєння та військову техніку.