В Укренерго розповіли деталі обмеження споживання на 14 листопада

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Наголошується, що в інших областях України відключення наразі не прогнозуються.

Укренерго додає: будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло.

"Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Тримаємо разом енергетичний фронт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.