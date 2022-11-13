В Укренерго розповіли деталі обмеження споживання на 14 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. Про це пише УНН з посиланням на Укренерго.
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Наголошується, що в інших областях України відключення наразі не прогнозуються.
Укренерго додає: будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло.
"Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! Тримаємо разом енергетичний фронт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України.