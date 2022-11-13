В Укрэнерго рассказали детали ограничения потребления на 14 ноября

Детали

Отмечается, что в других областях Украины отключения пока не прогнозируются.

Укрэнерго добавляет: любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло.

"Пожалуйста, не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления! Держим вместе энергетический фронт", - говорится в сообщении.

Напомним

россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.