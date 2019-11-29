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В Україну заборонили ввезення російської дитячої літератури через ознаки пропаганди

Київ • УНН

 • 15969 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Держкомтелерадіо відмовив ТОВ "ЯКАБУ ТРЕЙД" у видачі дозволів на ввезення в Україну книг, виготовлених в Росії, через ознаки пропаганди держави-агресора. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держкомтелерадіо.

"Держкомтелерадіо відмовив ТОВ "ЯКАБУ ТРЕЙД" у видачі дозволу на ввезення деякої видавничої продукції, що виготовлена в Росії і містить ознаки пропаганди держави-агресора", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалене на підставі негативного висновку експертної ради Державного комітету телебачення і радіомовлення України з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

"Зокрема, не дано дозвіл на ввезення з метою реалізації дитячої книги Тетяни Зарубіної "От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8 вопросов обо всем)" московського видавництва "Розовый жираф". Експерти зазначили, що окремі глави цієї книги написані в дусі російської пропаганди, яка зомбує дітей, що Росія є наддержавою, формуючи водночас зневагу до інших суверенних держав", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, Держкомтелерадіо відмовив ТОВ "Якабу трейд" у видачі дозволів на ввезення з території Російської Федерації 54 книг, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора.

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