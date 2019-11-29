В Украине запретили ввоз российской детской литературы из-за признаков пропаганды

"Госкомтелерадио отказал ООО "ЯКАБУ ТРЕЙД" в выдаче разрешения на ввоз некоторой издательской продукции, изготовленной в России и содержит признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято на основании отрицательного заключения экспертного совета Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

"В частности, не дано разрешение на ввоз в целях реализации детской книги Татьяны Зарубиной От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8 вопросов обо всем)" московского издательства "Розовый жираф". Эксперты отметили, что отдельные главы этой книги написаны в духе русской пропаганды, зомбирует детей, что Россия является сверхдержавой, формируя одновременно пренебрежение к другим суверенным государствам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Госкомтелерадио отказал ООО "ЯКАБУ ТРЕЙД" в выдаче разрешений на ввоз с территории Российской Федерации 54 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора.