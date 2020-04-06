В Україну з Туреччини на поромі повернулося 35 громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. З Туреччини до України поромом “Карасу — Чорноморськ” прибули 35 громадян України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що з Туреччини пором вирушив до України 4 квітня. А вже сьогодні зранку його зустрічали в Чорноморському морському торгівельному порту.
“Першими на борт судна піднялись спеціалісти Лабораторного центру МОЗ України на водному транспорті, які провели обстеження стану здоров’я усіх пасажирів та членів екіпажу. Симптомів захворювання не виявлено. Після цього прикордонники розпочали оформлення пасажирів та водіїв”, — сказано у повідомленні.
Відповідно до рішення Уряду зазначена категорія осіб повинна пройти обов’язкову обсервацію протягом 14 днів, про що усі громадяни підписали інформаційні згоди. Обсервацію вони будуть проходити в одному з визначених Одеською обласною державною адміністрацією місць.
“Пасажирів порому у супроводі співробітників Нацполіціі доправили до бази обсервації, де за станом їхнього здоров’я постійно будуть спостерігати медичні працівники”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, за добу в Україну повернулося понад 9 тисяч українців.