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З-за кордону повернулися ще понад 9 тис. українців

З-за кордону повернулися ще понад 9 тис. українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. За добу в Україну повернулося понад 9 тисяч українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Упродовж минулої доби прикордонники здійснили понад 15,5 тисячі пропускних операцій. На в’їзд в Україну оформлено понад 9 тисяч громадян України", - йдеться у повідомленні.

Зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Окрім того, минулої доби Україну залишили 4,6 тисячі осіб, з них 1,4 тисячі іноземців.

Учора прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я майже 11 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

Також вказано, що минулої доби у пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

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