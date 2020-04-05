Прикордонники у пунктах пропуску виявили трьох порушників карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Співробітники Державної прикордонної служби України продовжують виконання заходів з недопущення поширення COVID-19 на територію України - за минулу добу у пунктах пропуску виявили трьох порушників карантину, передає УНН із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.
Прикордонний та безпековий контроль, температурний скринінг, опитування щодо самопочуття, збір підписаних погоджень про самоізоляцію подорожуючих — це далеко не всі заходи, які зараз проводить Державна прикордонна служба разом із взаємодіючими органами.
Під час проведення таких заходів прикордонникам тричі довелося завернути з кордону наших співвітчизників минулої доби, адже вони порушили терміни самоізоляції. Двох із них прикордонники виявили у пунктах пропуску “Бачівськ” та “Сеньківка”, ще одного зупинили у пункті пропуску “Тиса”, що на кордоні з Угорщиною.
На громадян України, які всупереч взятим на себе зобов’язанням та власноруч підписаним згодам порушили правила обов’язкової самоізоляції, складено адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей).
Про виявлені правопорушення прикордонники повідомили співробітників Національної поліції, які склали на нього Подальшу долю громадянина вирішить суд.
В черговий раз звертаємося до громадян із проханням залишатися вдома аби зменшити передачу інфекції і врятувати життя оточуючих людей, в першу чергу ваших рідних та близьких.
У ДПСУ наголосили, що за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень.
Нагадаємо, в Україні уже підтверджено 1251 випадок COVID-19.