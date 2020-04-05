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Пограничники в пунктах пропуска обнаружили троих нарушителей карантина

Пограничники в пунктах пропуска обнаружили троих нарушителей карантина

Киев  •  УНН

 • 16587 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины продолжают выполнение мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на территорию Украины - за минувшие сутки в пунктах пропуска обнаружили троих нарушителей карантина, передает УНН со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

Пограничный и контроль безопасности, температурный скрининг, опрос относительно самочувствия, сбор подписанных согласований о самоизоляции путешествующих - это далеко не все мероприятия, которые сейчас проводит Государственная пограничная служба вместе с взаимодействующими органами.

Во время проведения таких мероприятий пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двух из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

На граждан Украины, которые вопреки взятым на себя обязательствам и собственноручно подписанным впоследствии нарушили правила обязательной самоизоляции, составлены административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

О выявленных правонарушениях пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на него админпротокол. Дальнейшую судьбу гражданина решит суд.

В очередной раз обращаемся к гражданам с просьбой оставаться дома чтобы уменьшить передачу инфекции и спасти жизни окружающих людей, в первую очередь ваших родных и близких.

В ГПСУ отметили, что за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, в Украине уже подтверждено 1251 случай COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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