Пограничники в пунктах пропуска обнаружили троих нарушителей карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины продолжают выполнение мероприятий по недопущению распространения COVID-19 на территорию Украины - за минувшие сутки в пунктах пропуска обнаружили троих нарушителей карантина, передает УНН со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.
Пограничный и контроль безопасности, температурный скрининг, опрос относительно самочувствия, сбор подписанных согласований о самоизоляции путешествующих - это далеко не все мероприятия, которые сейчас проводит Государственная пограничная служба вместе с взаимодействующими органами.
Во время проведения таких мероприятий пограничникам трижды пришлось завернуть с границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двух из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска "Бачевск" и "Сеньковка", еще одного остановили в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.
На граждан Украины, которые вопреки взятым на себя обязательствам и собственноручно подписанным впоследствии нарушили правила обязательной самоизоляции, составлены административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).
О выявленных правонарушениях пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции, которые составили на него админпротокол. Дальнейшую судьбу гражданина решит суд.
В очередной раз обращаемся к гражданам с просьбой оставаться дома чтобы уменьшить передачу инфекции и спасти жизни окружающих людей, в первую очередь ваших родных и близких.
В ГПСУ отметили, что за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен.
Напомним, в Украине уже подтверждено 1251 случай COVID-19.