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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 95295 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102385 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104483 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103575 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 111934 просмотра

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Из-за границы вернулись еще более 9 тыс. украинцев

Из-за границы вернулись еще более 9 тыс. украинцев

Киев  •  УНН

 • 11752 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. За сутки в Украину вернулось более 9000 украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"За прошедшие сутки пограничники совершили более 15,5 тысячи пропускных операций. На въезд в Украину оформлено более 9000 граждан Украины", - говорится в сообщении.

Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,1 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тысячи человек, из них 1,4 тысячи иностранцев.

Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 11 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Также указано, что за прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлено 3 нарушителей правил карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции.

Украинские Национальные Новости

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