Из-за границы вернулись еще более 9 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. За сутки в Украину вернулось более 9000 украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"За прошедшие сутки пограничники совершили более 15,5 тысячи пропускных операций. На въезд в Украину оформлено более 9000 граждан Украины", - говорится в сообщении.
Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло почти 5,1 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.
Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тысячи человек, из них 1,4 тысячи иностранцев.
Вчера пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 11 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.
Также указано, что за прошедшие сутки в пунктах пропуска выявлено 3 нарушителей правил карантина, о чем сообщено сотрудникам полиции.