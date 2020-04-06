В Украину из Турции на пароме вернулось 35 граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Из Турции в Украину паромом “Карасу — Черноморск” прибыли 35 граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что из Турции паром отправился в Украину 4 апреля. А уже сегодня утром его встречали в Черноморском морском торговом порту.
"Первыми на борт судна поднялись специалисты Лабораторного центра Минздрава Украины на водном транспорте, которые провели обследование состояния здоровья всех пассажиров и членов экипажа. Симптомов заболевания не выявлено. После этого пограничники начали оформление пассажиров и водителей", - говорится в сообщении.
Согласно решению Правительства указанная категория лиц должна пройти обязательную обсервацию течение 14 дней, о чем все граждане подписали информационные согласия. Обсервацию они будут проходить в одном из определенных Одесской областной государственной администрацией мест.
"Пассажиров парома в сопровождении сотрудников Нацполиции доставили в базу обсервации, где за состоянием их здоровья постоянно будут наблюдать медицинские работники", - добавляется в сообщении.
Напомним, за сутки в Украине вернулось более 9 тыс. украинцев.