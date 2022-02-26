В Україну надійшла колона з озброєнням з Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Україну надійшла колона з озброєнням з Польщі. Повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, посилаючись на заяву міністра оборони Польщі, передає УНН.
Деталі
“Міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак: Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже надійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії”, — цитує польського міністра Генштаб ЗСУ.
Підкреслюється, що Збройні сили України вдячні польській стороні за надання озброєння та за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канада заявила про введення санкцій проти Путіна і Лаврова.