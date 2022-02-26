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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Україну надійшла колона з озброєнням з Польщі

В Україну надійшла колона з озброєнням з Польщі

Київ • УНН

 • 200838 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. В Україну надійшла колона з озброєнням з Польщі. Повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, посилаючись на заяву міністра оборони Польщі, передає УНН.

Деталі

“Міністр оборони Республіки Польща Маріуш Блащак: Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже надійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії”, — цитує польського міністра Генштаб ЗСУ.

Підкреслюється, що Збройні сили України вдячні польській стороні за надання озброєння та за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канада заявила про введення санкцій проти Путіна і Лаврова.

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