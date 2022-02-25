Канада заявила про введення санкцій проти Путіна і Лаврова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження санкцій проти президента РФ Володимира Путіна та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це повідомляє УНН з посиланням на CTV.
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Як зазначив Трюдо, Канада також накладе додаткові санкції на Білорусь та її керівництво, а також виступає за відключення Росії від міжнародної системи міжбанківських переказів SWIFT.
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Такі ж обмеження оголосили Європейський Союз, Велика Британія і Сполучені Штати. Вони пов'язані із вторгненням Росії в Україну.
Нагадаємо
Білий дім підтвердив, що США приєднаються до Європейського союзу та запровадять прямі санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.