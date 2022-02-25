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Білий дім: США вводять санкції проти Путіна і Лаврова

Білий дім: США вводять санкції проти Путіна і Лаврова

Київ • УНН

 • 123014 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Білий дім підтвердив у п'ятницю, що США приєднаються до Європейського союзу та запровадять прямі санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, передає УНН.

Деталі

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що рішення було ухвалено після телефонної розмови між президентом Байденом та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

"Сполучені Штати приєднаються до них у санкціях проти президента Путіна, міністра закордонних справ Лаврова та членів російської команди національної безпеки, - сказала вона журналістам. - Я очікую, що у нас буде більш детальна інформація пізніше сьогодні вдень".

На питання, що змінилося між п'ятницею і четвергом, коли Байден оголосив про новий пакет санкцій, який не включає Путіна, Псакі сказала, що цей варіант "розглядався та обговорювався протягом деякого часу".

"Тверда позиція і твердий принцип президента від самого початку цього конфлікту і навіть до того, як я скажу, полягали в тому, щоб робити дії та кроки відповідно до наших європейських партнерів, і це, безумовно, свідчить про це", - зауважила Псакі.

Додамо

Європейський союз та Велика Британія також оголосили про запровадження санкцій щодо Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у п'ятницю.

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