Білий дім: США вводять санкції проти Путіна і Лаврова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Білий дім підтвердив у п'ятницю, що США приєднаються до Європейського союзу та запровадять прямі санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, передає УНН.
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Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що рішення було ухвалено після телефонної розмови між президентом Байденом та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.
"Сполучені Штати приєднаються до них у санкціях проти президента Путіна, міністра закордонних справ Лаврова та членів російської команди національної безпеки, - сказала вона журналістам. - Я очікую, що у нас буде більш детальна інформація пізніше сьогодні вдень".
На питання, що змінилося між п'ятницею і четвергом, коли Байден оголосив про новий пакет санкцій, який не включає Путіна, Псакі сказала, що цей варіант "розглядався та обговорювався протягом деякого часу".
"Тверда позиція і твердий принцип президента від самого початку цього конфлікту і навіть до того, як я скажу, полягали в тому, щоб робити дії та кроки відповідно до наших європейських партнерів, і це, безумовно, свідчить про це", - зауважила Псакі.
Додамо
Європейський союз та Велика Британія також оголосили про запровадження санкцій щодо Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у п'ятницю.