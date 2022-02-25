Белый дом: США вводят санкции против Путина и Лаврова

Детали

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение было принято после телефонного разговора между президентом Байденом и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Соединенные Штаты присоединятся к ним в санкциях против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов российской команды национальной безопасности, - сказала она журналистам. - Я ожидаю, что у нас будет более подробная информация позже сегодня днем".

На вопрос, что изменилось между вторником и четвергом, когда Байден объявил о новом пакете санкций, который не включает Путина, Псаки сказала, что "этот вариант рассматривался и обсуждался в течение некоторого времени".

"Твердая позиция и твердый принцип президента с самого начала этого конфликта и даже до того, как я скажу, заключались в том, чтобы делать действия и шаги согласно наших европейских партнеров, и это, безусловно, свидетельствует об этом", - отметила Псаки.

Добавим

Европейский союз и Великобритания объявили о введении санкций в отношении Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в пятницу.